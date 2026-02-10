お笑い芸人の出川哲朗が９日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演し、ライバル関係にあったダチョウ倶楽部について語った。出川は「ウッチャンナンチャンのやるならやらねば！」（フジテレビ系）に出演し、体を張るコーナーでは自身の独壇場状態だったと振り返る。しかしゲスト出演していたダチョウ倶楽部が、トリオ芸で次第にウケるようになり、焦りを感じるようになった。そんな時に出演オファー