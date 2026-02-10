卓球銀メダリスト、石川佳純が大活躍ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、ノルディックスキー・ジャンプの男子ノーマルヒルを行い、二階堂蓮（日本ビール）が合計266.0点で銅メダルを獲得した。日本が早朝から快挙に沸く中、スタジオにいた元アスリートの姿に注目が集まった。これを現地スタジオで喜んだのが、フジテレビ系の五輪スペシャルキャスターを務める石川佳純さんだ。卓球でロンドン、東京の両五輪で団体銀