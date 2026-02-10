フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。ペアのフリーでは三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位。キス・アンド・クライでは思わぬ“事件”が。真っ先に救った人物が、ファンの話題を呼んでいる。世界歴代3位となる得点が表示されると、場内は騒然となった。“りくりゅう”にと