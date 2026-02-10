トップのボリューム不足や、毛先の重たさが気になりはじめたときに注目したいのが、「レイヤースタイル」。レイヤーの入れ方次第で、動きや立体感が自然に生まれ、作りこみすぎなくてもやわらかな印象に仕上がります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、軽やかさと品の良さを両立した大人向けの「ふんわりレイヤー」を厳選してご紹介します。 艶と軽さを両立したレイヤーミディ