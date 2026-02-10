平成レトロブームがきっかけとなり、大人から子どもまで幅広い世代で爆発的な人気を集めているシール帳。シール帳の流行に合わせて、100円ショップ【セリア】でも「キャラクターシール」が注目されているようです。そこで今回は、争奪戦になりそうな可愛いシールを紹介します。 昭和レトロな可愛さにキュン @gnm.aoさんが「やっとゲットした」とコメントするのは、包装資材を扱う【シ