2月10日付でJFAが発行日本サッカー協会（JFA）は2月10日、最新の移籍リストを公表した 。今回のリストには、いずれのクラブとも移籍交渉を行うことが可能な選手として計8名が掲載されている。リストに名を連ねたのは、昨季ブラウブリッツ秋田に所属していた畑潤基や、松本山雅FCに所属していた馬渡和彰ら。そのほか、都並優太（奈良クラブ）、井出真太郎（栃木SC）、後藤大輝（FC岐阜）、ピーダーセン世穩（ヴァンラーレ八戸）