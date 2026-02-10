生成AIが社会に浸透するにつれ、仕事を効率化させるためにAIを使う人が増えてきました。ところが、ハーバード・ビジネス・レビューが調査したところによると、AIは確かに従来の仕事を効率化させたものの、仕事の量自体はむしろ増やしていることが分かったそうです。AI Doesn’t Reduce Work-It Intensifies Ithttps://hbr.org/2026/02/ai-doesnt-reduce-work-it-intensifies-itハーバード・ビジネス・レビューのアルナ・ランガナタ