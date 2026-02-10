新見市役所 行政サービスを維持しつつ業務の効率化を図ります。岡山県新見市は2026年度から一部の出先機関を廃止し、地元の郵便局に窓口業務を委託します。 2026年2月3日、新見市が日本郵便と包括委託契約を締結しました。新見市によりますと、こうした包括委託契約は岡山県では初めてということです。 廃止するのは、新郷、新砥、萬歳の各市民センターと足立連絡所です。4月1日から新郷、新砥、万歳、新見