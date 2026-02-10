女優の奥菜恵が9日にインスタグラムを更新。有名クリエイターとの2ショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。【写真】奥菜恵、人気ゲームシリーズのクリエイターとの2ショット奥菜が『こんな日が来るなんて』と投稿したのは『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親として知られるゲームデザイナーで作家の堀井雄二氏との2ショット。投稿の中で奥菜は「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあ