モデルの畑野ひろ子が9日にインスタグラムを更新し、結婚記念日を報告。元プロサッカー選手で夫の鈴木啓太との2ショットを公開した。【写真】“K-1全盛期”美女勢ぞろい！藤原紀香、畑野ひろ子らが笑顔畑野が「17回目の結婚記念日」と投稿したのは、2008年に結婚を公表した鈴木との2ショット。写真には、カメラにピースサインを見せながら仲良く寄り添う2人の姿が収められている。投稿の中で畑野は鈴木に「いつもありがとう」