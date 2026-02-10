メトロポリタン美術館とのコラボレーションによる「大人向けレゴ(R)セット」が新たに登場！1899年に描かれたクロード・モネの「睡蓮の池に架かる橋」をレゴ(R)ブロックで再現した「レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」が発売されます☆ レゴ(R)アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞  価格：29,980円（税込）発売日：2026年3月4日（水）製品番号：31220対象年齢：18歳以上サイズ（完成時）