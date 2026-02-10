プロレスリング・ノアは９日、公式ＷＥＢなどで「【全席完売御礼】２月１１日後楽園ホール大会直前情報」とし、２・１１後楽園ホール大会（試合開始・午前１１時半）が「本大会のチケットは追加発売しました立見券も含め、全席売切となりました。当日券の発売はございません」と発表した。同大会は、元日の日本武道館でＧＨＣタッグを奪取した「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也、ＢＵＳＨＩの初防衛戦が決まると指