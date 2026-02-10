元衆議院議員で「濃口政治評論家」としてテレビコメンテーターとしても活躍する杉村太蔵氏（４６）が、著書「杉村太蔵の推し株『骨太』投資術」を出版した。「いろいろな肩書がありますが、一番しっくりくるのは『投資家』」と語る同氏が投資ノウハウを詰め込んだ本書。投資で莫大（ばくだい）な利益を上げている経験と、日本経済を取り巻く状況から「１０年で資産５倍は狙える」と断言した。（樋口智城）テレビでの軽快なお