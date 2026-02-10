京都１１Ｒ・きさらぎ賞・Ｇ３・馬トク激走馬＝ローベルクランツ東京スポーツ杯２歳ステークス８着からの巻き返しを狙うサトノダイヤモンド産駒。前走２０キロ増の体は「幅が出た成長分」。３コーナーでインにいた馬と数度、接触したことで、ハミが抜けてしまい、人馬ともバランスを崩したことが一番の敗因で、参考外の一戦と位置づけることができる。前走後は１月７日に外厩・ノーザンファームしがらきから帰厩し、坂路、ＣＷ