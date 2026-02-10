世界で最も権威のあるボクシング専門誌「ＴＨＥＲＩＮＧ（ザ・リング）」が１０日、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級での最強ランキング）を発表。ＷＢＯ世界スーパーライト級王者のシャクール・スティーブンソン（２８）＝米国＝が前回７位から３位に浮上した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝は２位をキープ。前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝