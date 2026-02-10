2025年9月、愛媛県の山中に高知市の女性の遺体を遺棄したとして、高知県警は、逮捕した愛媛県の会社員の男を送検しました。死体遺棄の疑いで送検されたのは、愛媛県四国中央市中之庄町の会社員杉尾頼久容疑者（46歳）です。高知県警によりますと、杉尾容疑者は2025年9月下旬、愛媛県四国中央市富郷町の山中に、知り合いで高知市の飲食店従業員・大谷せい子さん（当時47歳）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。大谷さんは独り暮