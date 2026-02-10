2月9日夜、高知県四万十市で、木造3階建ての建物の一部を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは四万十市蕨岡の自営業福本冨美子さん（71歳）の店舗兼住宅です。警察と消防によりますと、2月9日午後7時20分ごろ、家に住む家族から「3階にあるエアコンから白い煙が出ており、付近の天井が黒く焦げている」などと消防に通報がありました。火は木造3階建ての3階部分、約8平方メートル