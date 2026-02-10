巨人ＯＢでヤンキースなどでも活躍した松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が宮崎キャンプ第３クール初日、野手のケースノック前に挨拶した。１１時１９分にグラウンドに登場。野手陣に挨拶を終えるとスタンドにいるファンからも拍手が起こった。臨時コーチを務めるためこの日チームに合流。２年前は初日から熱血指導を行い、、佐々木、門脇、丸らに助言を送った。今年の１軍メンバーには中山、リチャード、石塚ら