6人組グループ・Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が出演する冠バラエティー『キスマイ二階堂のがちキャン！旅』が、フジテレビで前編17日（深1：25〜）、後編3月3日（深0：45※ともに関東ローカル）で放送される。また、前編未公開映像付き先行配信が10日（後9：00）、後編未公開映像付き先行配信が24日（後9：00）に決定した。【番組カット】英語で正しく発音できるかな？に挑む二階堂高嗣“がち”のキャンプ好きタレントとして知られ