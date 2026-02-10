ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、20日深夜放送のニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）のパーソナリティを務めることが10日、発表された。【ライブ写真】幻想的な雰囲気…！立ち姿も美しいRIIZERIIZEはSMエンタテインメント所属のボーイズグループ。2023年9月4日、シングルアルバム『Get A Guitar』でデビュー。24年9月5日には、シングル「Lucky」で日本デビューを果たした。25年には『10th Anniv