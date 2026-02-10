声優・矢野妃菜喜の1st写真集「あいまい」と1stアルバム「POPPING BOX」の表紙＆ジャケット写真が公開された。【写真】脇を大胆に！開放的な姿の矢野妃菜喜写真集表紙＆アルバムのジャケ写今回解禁されたビジュアルは、彼女が持つ表現の振り幅をまざまざと見せつける仕上がり。沖縄の空の下で撮影された写真集『あいまい』の表紙が切り取ったのは、大人でも子供でもない、その一瞬にしかない「境界線」に立つ彼女の姿。タイ