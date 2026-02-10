ハワイ沖の事故から25年、遺族らが黙祷を捧げました。実習船・えひめ丸の事故から25年を迎えました。宇和島水産高校では、沈没したえひめ丸から引き揚げた鐘を犠牲者と同じ数の9回鳴らし、遺族と生徒が黙祷を捧げました。えひめ丸は、ハワイ沖で実習中、アメリカ軍の原子力潜水艦に衝突され、生徒ら9人が亡くなりました。出席者は慰霊碑に花を手向け、海の安全を祈っていました。