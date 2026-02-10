BS民放5社（BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ）は3月21日から、ＢＳ5社共同企画『BSが刻む野球 伝説と未来』を5夜連続で放送する。【写真】これは豪華！企画に登場する岡本和真＆村上宗隆＆菅野智之2006年よりスタートしたBS5社共同企画は、今年で18回目を迎える。今年は野球ファンがうなる特番を5社それぞれの視点で制作する。3月からのBSは野球づくしで、オープン戦の中継をはじめ、計20番組の野球番組が放送予定