去年3月、沖縄県内の飲食店で女性2人に対しわいせつな行為をしたとして、タレントの羽賀研二容疑者が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、タレントの羽賀研二こと会社役員の當真美喜男容疑者（64）です。警察によりますと、羽賀容疑者は去年3月27日の夜、沖縄県内の飲食店で30代と50代の女性2人に対し、体を触る、キスをするなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。被害女性の1人が警察に相談したこ