富山県内は朝から厳しい冷え込みとなりました。氷見市では、最低気温が－10.8度と観測史上最も低くなるなど、県内全域で0度を下回る冬日となりました。県内は広い範囲で晴れていますが、けさは冷え込みが強まりました。午前11時までの最低気温は、氷見市で観測史上最も低い－10.8度を記録したほか、南砺市でも今シーズン最低の－9.1度を記録するなど、各地で0度を下回る冬日となっています。県警によりま