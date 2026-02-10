愛知県名古屋市のイベント制作会社、株式会社サンデーフォークプロモーションは9日、同社に所属するタレント・宮地佑紀生氏が1月10日に骨髄異形成症候群で亡くなったことを明かした。77歳だった。 宮地氏は愛知県を中心に活躍するタレントで、25歳からラジオパーソナリティーとしての活動を開始。以来、地元の愛知県を中心にラジオの世界で活躍してきた。知名度は決して全国区というわけではなかっ