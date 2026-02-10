大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして県は9日、自衛隊に災害派遣を要請し魚沼市で隊員が除雪作業を行いました。2メートル以上の雪が積もっている魚沼市。県は大雪により家屋の倒壊の恐れがあるとして9日、自衛隊に災害派遣を要請しました。自力での作業が難しい高齢者の一人暮らし世帯を対象に高田駐屯地から派遣された70人の隊員が、4軒の民家で雪下ろしを行います。ロープを使い、屋根からせり出した雪っぴを落と