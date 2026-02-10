チャイナエアラインは、石垣〜台北/桃園線を季節運航する。運航期間は4月1日から10月24日までで、水・土曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は石垣発が1時間5分、台北/桃園発が55分。同路線は、子会社のマンダリン航空から引き継ぎ、2014年4月に開設。コロナ禍には運休していた。2025年は夏季期間のみ運航していた。■ダイヤCI125石垣（11：15）〜台北/桃園（11：20）／水・土CI124台北/桃園（0