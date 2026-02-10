地元自治体へ感謝の意を示す目的も宮崎県新富町にある航空自衛隊新田原基地において2026年2月7日、最新鋭ステルス戦闘機「F-35B」の配備を記念する式典が開催されました。【写真】これが空自向けF-35BのコックピットですF-35B自体は半年ほど前の昨年（2025年）8月7日に、同基地へ最初の3機が到着して以降、機数を増やしています。このたびの式典は、新富町を含む地元自治体に対し、F-35B配備への協力に感謝を直接伝えるとと