NTTドコモは、オンライン専用プラン「ahamo（アハモ）」で、オプションサービス「留守番電話サービス」（月額330円）と「キャッチホン」（月額220円）の提供を25日に開始する。 「留守番電話サービス」は、電話に出られない場合や端末の電源がオフの際でも、伝言メッセージを預かることができるサービス。 「キャッチホン」は、通話中に別の着信があった場合に信号音（通話中着信音