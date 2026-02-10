岡本への期待度は、村上や今井よりも高いようだ(C)Getty Images3人のルーキートリオがメジャーを席巻するのか。『MLB公式サイト』が今季の期待のルーキー特集をランキング形式で掲載した。ランキングはデータサイト「FanGraphs」が算出した今季の予想「WAR」順で、「WAR1.4」以上だった14人のルーキーが登場。堂々のトップに輝いたのが、巨人からブルージェイズに移籍した岡本和真だ。 【関連記事】以前なら「出場困難」だった