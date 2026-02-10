これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 積雪の多くなっている地域では、ナダレに注意してください。 ◆10日(火)これからの天気 午後も日差しは届くでしょう。 ただ天気は下り坂で、次第に雲が多くなりそうです。 夜の降水確率は、佐渡市・村上市・阿賀町で30%とやや高くなっています。 ◆10日(火)の予想最高気温 最高気温は、6～10℃