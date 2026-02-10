札幌市手稲区で住宅が爆発し５人が死傷した火事で、少なくとも３９棟で被害があったことがわかりました。札幌市手稲区西宮の沢の現場では、２月１０日午前１０時半ごろから現場検証が始まりました。９日午前５時ごろ、木造２階建ての住宅が爆発した火事では、焼け跡から住民の６０代の女性とみられる遺体が見つかったほか、あわせて４人がけがをしました。消防によりますと、少なくとも３９棟で被害があったということです。また、