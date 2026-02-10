高橋回避の場合、金丸がファーストチョイスになるか(C)産経新聞社選択肢はおそらく「4つ」だ。中日の開幕投手争いがにわかに盛り上がり始めている。というのも、本命と目される郄橋宏斗の回避が現実味を帯びているからだ。2月5日のキャンプ第2クール初日、井上一樹監督がその旨を示唆した。【写真】中日山本が慶大の先輩、高橋由伸氏と2ショットを披露した実際の様子なんといっても、郄橋宏はワールド・ベースボ