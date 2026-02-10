馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はドウデュースが勝った２０２３年の京都記念を取り上げる。前年秋に凱旋門賞で惨敗。復活がかかっていた大事な一戦を完勝し、鮮やかに復活への道をたどった。強い。その一言に尽きる。ドウデュースが直線に向いた瞬間、勝負は決まった。武豊が手綱を動かすと、「ビュン」と音が聞こえたと錯覚した。一瞬でギアが変わって、残り１ハロン