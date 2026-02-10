大阪府堺市の住宅の浴室で殺害されたとみられる高齢の女性が見つかった事件で、女性のスマートフォンが見つかっていないことが新たに分かりました。警察は何者かが証拠隠滅のために持ち去ったとみて調べています。先月30日、堺市西区の住宅で、この家に一人で住む木下慶子さん（78）が浴槽の中で死亡しているのを別居している息子が見つけました。司法解剖の結果、木下さんが亡くなったのは発見される前の日の午後とみられ、死因は