【GLOCK G19X CO2GBB】 価格：36,080円 BATONは、CO2ガスブローバック「GLOCK G19X CO2GBB」を3月19日に発売する。価格は36,080円。 本商品は、GLOCK社正規ライセンスを取得したCO2ガスブローバックハンドガン。G19のスライド長でG17のマガジンを装着するコンパクトさとファイヤーパワーを両立した米国銃卸問屋DAVIDSON'S限定クロスオーバーモデルの「G1