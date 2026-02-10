ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手が１０日、宮崎キャンプでの２６年初となる紅白戦に、紅組の「１番・捕手」で先発した。第１打席は３年目左腕・東松の初球を捉え、いい当たりだったものの惜しくも二直となった。以下、両軍の先発。【紅組】１番・捕手若月２番・ＤＨ麦谷３番・遊撃横山聖４番・右翼来田５番・一塁山中６番・二塁平沼７番・ＤＨ香月８番・ＤＨ堀９番・中堅渡部１０番・三塁河野１１