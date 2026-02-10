株価はきょうも急騰しています。きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時1500円以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。きのうのニューヨーク市場で、ダウ平均株価が過去最高値を更新したことを受けて、東京市場でも朝から買い注文が相次ぎ、一時1500円以上値上がりし、5万8000円台目前に迫る場面もありました。AIや半導体関連株を中心に買われる展開となっていて、取引時間中の最高値を更新しています。結局、午