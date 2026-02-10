［スキャナー］８日に投開票された衆院選で、自民党は歴史的大勝を収めた。ＳＮＳでの高市首相個人への関心の高まりが、有権者の投票行動に結びついた可能性がある。（社会部安田龍郎、藤亮平）動画に共感「持病を抱えながら全国を演説で回る姿を映したＳＮＳ動画で、首相の懸命さが伝わってきた」。東京都北区の団体職員の男性（２５）は、連日スマートフォンに表示された首相の演説動画やその切り抜き動画に共感し、小選挙