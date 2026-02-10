上げ幅が一時1500円を超えた日経平均株価を示すモニター＝10日午前、東京都港区の外為どっとコム10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前日終値からの上げ幅は一時1500円を超えて5万7900円台を付け、取引時間中の最高値を更新した。高市政権による積極財政への期待や前日の米国株高が追い風となり、買い注文が先行した。午前終値は前日終値比1562円13銭高の5万7926円07銭。高市早苗首相は9日の記