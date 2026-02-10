衆院選で当選した女性は68人で、過去最多だった前回2024年の73人から5人減った。当選者に占める女性割合は14.6％で、前回の15.7％から1.1ポイント減った。18年に成立した「政治分野の男女共同参画推進法」は政党に候補者数の男女均等を促しており、女性の政治参画に引き続き課題を残した。立候補者に占める女性の割合は24.4％（前回比1.0ポイント増）で過去最高だった。女性当選者の割合減少は、自民党元職の当選が前回の1人か