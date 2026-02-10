売春の防止を目的とした売春防止法について、平口法相は10日朝、有識者による検討会を設置し議論を始めると明らかにしました。「買う側」に対する罰則規定の導入の是非についても、議論が行われる見通しです。平口法相は10日朝の会見で、「売買春にかかる規制の在り方検討会」を設置し、年度内に議論を始めると発表しました。近年、東京・新宿区の大久保公園での売春行為が社会問題となる中、売春防止法には「売る側」の勧誘や客待