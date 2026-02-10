衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選をめぐり、党内では立憲民主党の幹部だった泉健太氏や小川淳也氏を推す声が出ています。【写真を見る】中道改革連合 代表選めぐり泉健太氏や小川淳也氏を推す声公明党出身議員は立候補しない見通し12日告示・13日投開票予定中道改革連合の代表選 12日告示・13日投開票予定中道改革連合の野田・斉藤共同代表は、きのう、衆院選惨敗の責任をとり、辞任を表明しました。中道の幹部