スキージャンプのノーマルヒルでは初出場の二階堂蓮選手（24）が異例の同点で銅メダルを獲得しました。ワールドカップで7度の表彰台に上り、オリンピック初出場を決めた二階堂蓮選手。1回目で101メートルを飛び、メダルを狙える6位につけました。そして逆転を狙う2回目、ヒルサイズに迫る会心のジャンプ。スイスの選手と合計点で並び、初出場で異例の同点銅メダル獲得です！二階堂蓮選手：誰もやっぱり同率でメダルと取ることも想