【勝利の女神：NIKKE レヴィアタン】 2027年1月 発売予定 価格： 44,000円（通常版） 46,200円（豪華版） 海外メーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE レヴィアタン」を2027年1月に発売する。価格は通常版が44,000円、豪華版が46,200円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクター「レヴィアタ