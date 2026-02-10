【ポケモンセンター新商品情報】 2月13日 公開予定 ポケモンセンターは、2月13日に新商品の情報を公開する。これに伴い2月10日に「カイリキー」の画像を投稿した。 「みんなの予想をコメントで教えてね」としており、それ以上の情報はない状態。ポーズをとるカイリキーが描かれていることから、トレーニングに使えるタオルやウェア、プロテインシェイ