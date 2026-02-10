息子や孫になりすまし現金をだまし取ったとして、オレオレ詐欺の疑いで、30代の男が逮捕されました。オレオレ詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居、職業不詳の33歳の男です。この容疑者は、去年11月に複数人と共謀し、石川県小松市に住む70代の女性に対し、息子になりすまし電話。現金を必要としている旨の嘘をつき、現金100万円をだまし取った疑いがもたれています。また、同じく金沢市の80代女性に対しても、孫になりすまして電話