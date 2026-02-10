令和7年度税制改正により、通勤手当の非課税限度枠が引き上げられました。加えて、令和8年度税制改正では、通勤距離区分の細分化と非課税限度枠のさらなる引き上げが予定されています。本記事では、税制改正による通勤手当の非課税限度枠の変更点や定期券代と車通勤手当ではどちらがお得になるのかなどを解説します。 令和8年度税制改正では「片道65キロメートル以上」の通勤手当の非課税限度枠が引き上げ予定 令和