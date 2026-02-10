金沢市議会の定例会が10日開会し、村山市長は日銀跡地について、3月にも具体的な利活用方法の議論を進める考えを示しました。日銀金沢支店の跡地については、今議会での議決を経て金沢市が取得する見通しで、長期休館に入る金沢21世紀美術館の仮移転先などとして活用していく方針です。 10日開会した金沢市議会で村山市長は、3月にも有識者や地元関係者などからなる協議会を開催し、建物内の空間や外構の具体的な利活用方法につ